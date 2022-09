Il Twiga di Santanchè e Briatore paga più a Meloni che allo stato

Più che alla Patria, l’oro va al partito. Del resto era stato lo stesso Flavio Briatore, tempo fa, a confessare che sì, era un mezzo scandalo che il canone del suo Twiga fosse di appena 17 mila euro: “Lo stato dovrebbe quantomeno triplicare le concessioni, io dovrei pagare come minimo 100 mila euro”. E forse allora è per dimostrare che davvero è ben misero, l’affitto pagato all’erario, che lo stesso Twiga, lo stabilimento balneare più esclusivo della Versilia, una società che nel 2021 ha fatturato quasi 6 milioni di euro, ad agosto ha versato ben 26 mila euro, in un’unica tranche via bonifico, nelle casse di Fratelli d’Italia. Più caro il partito, dunque, della nazione.

