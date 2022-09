Il premier fa e bacchetta. Draghi vara il decreto Aiuti-ter

Diciotto mesi di governo, una sfilza di sostegni, sovvenzioni e manovre di bilancio prima per la pandemia, poi per tamponare inflazione e caro bollette (otto decreti solo quest’anno). Con l’Aiuti ter varato oggi si aggiungono 14,2 miliardi di euro per famiglie e imprese ai quasi 50 dei mesi scorsi, nel complesso un valore pari al 3,5 per cento del pil. Il tutto contenendo il disavanzo e riducendo il debito sul pil grazie al boom del 2021. E crescita superiore al previsto (6,2 miliardi di nuove entrate. Mario Draghi, con al fianco Daniele Franco e Roberto Cingolani, due ministri che “starebbero bene in qualunque governo perché lavorano bene”, più il sottosegretario Roberto Garofoli, ha tratto un bilancio a nove giorni dalle elezioni lasciando il testimone a chi verrà.

Abbonati per continuare a leggere Resta informato ovunque ti trovi grazie alla nostra offerta digitale Le inchieste, gli editoriali, le newsletter. I grandi temi di attualità sui dispositivi che preferisci, approfondimenti quotidiani dall’Italia e dal Mondo Il foglio web a € 8,00 per un mese Scopri tutte le soluzioni

OPPURE OPPURE