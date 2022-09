“Il gasdotto si dovrà fare, ma sia Draghi a dirlo. Non posso passare da traditore”. Parla Marsilio

Rassegnato, più che convinto. “L’opera s’ha da fare, e si farà. Ma deve essere il governo a metterci la faccia, non posso passare io come quello che tradisce l’Abruzzo”. Chiarezza, dunque. “Perché Palazzo Chigi mi accusa di bloccare il gasdotto incriminato, gli esponenti locali del Pd mi descrivono come un vile per volere acconsentire alla realizzazione dell’infrastruttura”. Eccolo, il presidente tra due fuochi. Ma chi è, al dunque, Marco Marsilio? “Uno che prova a fare le cose che servono”. E il gasdotto, allora, va fatto oppure no? “Se il governo ritiene che sia un’opera strategica...”. Be’, lo è: se la dorsale adriatica del gas, 680 chilometri di tubi, si interrompe a Sulmona, si crea un tappo che impedisce di pompare gas dalla Puglia e dalla Sicilia verso il nord.

