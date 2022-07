“La Fiamma? Io votai per toglierla dal simbolo”. Parla Marsilio

“Pensi che io ero contrario a tenere la fiamma nel simbolo: la nostra scelta non era tornare ad An, ma fare il polo delle libertà che Fini e Berlusconi non erano riusciti a realizzare”. Marco Marsilio, fratello d’Italia al governo della regione Abruzzo e vicepresidente dei conservatori europei, è raggiante. E’ appena tornato dalla direzione del partito durante la quale Giorgia Meloni ha tracciato la strada verso Palazzo Chigi. “C’è un entusiasmo straripante”, ammette prima di tornare sulle radici del partito. Perché è da lì che, sostiene lui che con Giorgia Meloni ha militato fin da ragazzo in Azione Giovani, non ci sono margini di equivoci per collegare FdI alla tradizione post fascista italiana.

