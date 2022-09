Il Pd guarda sgomento il Bersani loquace sulla destra ma silente su Conte

Ci speravano, dentro e fuori le stanze preoccupate del Nazareno. Ci speravano, nel Pier Luigi Bersani ex segretario del Pd, fondatore di Articolo 1 e ora non-candidato nobile che dà una mano come anima sostanziale e mediatica della sinistra-a-sinistra del Pd, primo uomo che in tempi ormai lontani fu costretto alla pantomima dello streaming grillino: colui che oggi, come per mossa di una Nemesi benigna, pareva tornare non a casa ma davanti a casa per svolgere il ruolo scomodo di colui che toglie la terra sotto ai piedi e quindi gli elettori più di sinistra agli ex alleati scomodi, i Cinque Stelle. E invece no. Perché Bersani parla, e va in tv a difendere la ditta nel complesso, cioè il campo progressista che voleva e vorrebbe.

