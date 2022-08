Conte vuole i voti del Pd e prenota già quello dell'amico Bersani

L’ex premier: “Con me tanti dem e un ex segretario”. Ormai si è buttato a sinistra. Obiettivo 15 per cento. I temuti silenzi di Grillo

“Tanti elettori del Pd mi voteranno, compreso un ex segretario come Bersani”. Giuseppe Conte l’ha buttata là durante una riunione interna, pochi giorni fa. D’altronde l’agenda sociale che porta in giro per l’Italia è anche il frutto del confronto e delle telefonate con l’ex ministro dello Sviluppo economico del governo Prodi. Bersani è considerato in via di Campo Marzio, sede del partito grillino, un amico e un alleato (a quasi dieci anni di distanza dal mitico incontro in streaming con Roberta Lombardi e Vito Crimi). La battuta di Conte riferita al “caro Pier Luigi” illumina ancora una volta il percorso tutto a sinistra su cui si è buttato il capo del M5s, convinto di erodere consensi al Pd e simboli al centrosinistra come dimostra la scelta di voler chiudere la campagna elettorale in piazza Santi Apostoli.