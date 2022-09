"Con il M5s era alleanza naturale, ma Conte ha tradito". Parla il giovane dem Sarracino

Salario minimo, reddito di cittadinanza, superamento del Jobs act e della Terza via blairiana. Le elezioni si avvicinano e l’agenda del partito democratico si sposta. “Più che di svolta a sinistra però parlerei di svolta pragmatica, di piedi ben piantati nella realtà e non in formule di rito”, dice Marco Sarracino, 31 anni, segretario dem nella città metropolitana di Napoli, ma soprattutto uno dei quattro under 35 inseriti nelle liste elettorali del Pd in posti blindati. Sicuro approdo in Parlamento in quota Andrea Orlando. Eppure, a prescindere da come si voglia chiamare questo cambio di passo, più si approssima il 25 settembre e più l’agenda dem comincia a somigliare a quella dell’ex alleato, il M5s di Giuseppe Conte. Lo sanno anche nel Pd.

Abbonati per continuare a leggere Resta informato ovunque ti trovi grazie alla nostra offerta digitale Le inchieste, gli editoriali, le newsletter. I grandi temi di attualità sui dispositivi che preferisci, approfondimenti quotidiani dall’Italia e dal Mondo Il foglio web a € 8,00 per un mese Scopri tutte le soluzioni

OPPURE OPPURE