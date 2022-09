Non è di sinistra promuovere lavoro? Il Jobs Act spiegato a Letta

La risposta data domenica da Enrico Letta all’intervistatore del Manifesto sulla politica del lavoro del Pd è a dir poco sibillina. Dice che il partito intende “superare il Jobs Act, sul modello di quanto fatto in Spagna”; ma il Jobs Act è composto di otto decreti delegati, emanati nel 2015, su materie che vanno dagli ammortizzatori sociali alla disciplina dei licenziamenti e delle dimissioni, dai servizi di collocamento e formazione a quelli di ispezione, dalla disciplina del contratto a termine a quella del part-time, dell’apprendistato, della somministrazione di lavoro, dai controlli a distanza al lavoro dei disabili: poiché immaginiamo che il segretario del Pd non intenda “superare” tutto l’insieme di queste disposizioni per adeguarle al “modello spagnolo”, sarebbe il caso che egli chiarisse meglio il proprio pensiero.

