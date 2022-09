Appello al centrosinistra per un futuro decente di battaglie comuni

Per un paio di settimane siete autorizzati, cari Conte Calenda Letta, a farvi le fiche, a mettervi il dito nell’occhio, per prendere i voti leggeri della futura opposizione, visto che le elezioni saranno decise dai voti pesanti nei collegi uninominali, dove la destra ci sa fare e si compatta, il centrosinistra non ci sa fare e si disunisce, ma poi fate i bravi ragazzi, goodfellas, cominciate a ricostruire un futuro decente di battaglie comuni. Con la maggioranza Ursula, proposta del polo Calenda-Renzi, è superato il tabù dei grillozzi, componenti di quella maggioranza grazie a Conte e di Maio. Letta deve superare il tabù di Matteo il predecessore alla guida del Pd, basta che guardi il suo intervento a Milano, è tutto quel che lui non sarà mai, un leader con il fuoco nella pancia, antipatico perché fiorentino, se si vuole, perché verboso e un tantino arrogante, ma un superargomentatore, un parlamentare con i fiocchi, un manovratore con stile, e lui, Letta stesso, è tutto quello che Renzi non sarà mai, un politico stabile, poca fantasia ma molta didattica, che anche quello quando ci vuole ci vuole.

