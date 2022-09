“Altro che Salvini, quando Letta attacca la Polonia fa l'interesse di Putin”. Parla Fazzolari (FdI)

“Sono allibito”, dice. “Il Pd si mette a fare incongrue lezioni di occidentalismo a tutti, per giunta non si sa bene da quale cattedra visto che loro sono i discendenti del Pci sovietico. E poi domenica ci tocca pure sentire Enrico Letta che parla a Cernobbio, e mentre accusa altri di putinismo, sembra lui la quinta colonna del putinismo in Italia”. Enrico Letta? “Sì. E non è un paradosso il mio. Per ragioni non chiarissime, domenica Letta si è impancato in una distinzione tra un’Europa di serie A e una di serie B. Un concetto che poi ha ripetuto anche in diverse interviste. Quella di serie A sarebbe, secondo lui, l’Europa occidentale rappresentata da Francia e Germania. Mentre l’Europa di serie B sarebbe l’Europa dell’est e in particolare la Polonia.

Abbonati per continuare a leggere Resta informato ovunque ti trovi grazie alla nostra offerta digitale Le inchieste, gli editoriali, le newsletter. I grandi temi di attualità sui dispositivi che preferisci, approfondimenti quotidiani dall’Italia e dal Mondo Il foglio web a € 8,00 per un mese Scopri tutte le soluzioni

OPPURE OPPURE