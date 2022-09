Calenda e Renzi a Milano: molti giovani, Europa e colpi al Pd

"Esclude che litigherà con Matteo Renzi dopo il voto?", chiedono a Carlo Calenda appena arrivato nel “cuore del design district”, come lo chiamerà poco dopo l’assessore milanese Alessia Cappello per l’apertura dell’evento di Via Tortona. “Dalla vita ho imparato a non escludere mai niente”, risponde il segretario di Azione. I due, Carlo Calenda e Matteo Renzi, appaiono per la prima volta insieme, da quando si sono alleati, sul palco del Superstudio per il lancio della campagna e di Renew Europe Italia, il gruppo macroniano al Parlamento europeo. “Qui troverete una politica di serietà, che non fa promesse strampalate”, contro i populismi, “di destra e di sinistra” dice Calenda. Si cercano voti di qua e di là.

