Tra assistenzialismo e Flat tax. Un'analisi del programma di centrodestra

Premessa dovuta: stiamo discutendo del dire, per ragionare sul fare bisognerà attendere dopo le elezioni. Ciò detto, l’impressione è che il centrodestra eviti di affrontare di petto il problema centrale dell’Italia: la stagnazione pluridecennale, ovvero una crescita che, salvo il rimbalzo dopo pandemia, non è mai arrivata a superare l’un per cento con una brevissima eccezioni durante il governo di Matteo Renzi. Ciò ha fatto sì che il reddito pro capite sia aumentato in media appena dello 0,14 per cento rispetto all’1,3 della Germania o all’un per cento della Francia.