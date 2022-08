È tornata la flat tax, passepartout del programma di centrodestra

Come nel 2018, il programma economico dei partiti del centrodestra è trainato dal cavallo da battaglia di allora, ovvero la flat tax, proposta in almeno tre versioni, l’una con aliquota del 15 per cento, l’altra del 23 per cento e la terza del 15 per cento ma solo sui redditi “incrementali”. Serve forse ricordare che la flat tax, nella letteratura e negli stati che l’hanno introdotta, è un’imposta ad aliquota proporzionale applicata, senza eccezioni, a tutti i redditi dei contribuenti. Nel modello teorico e quasi ovunque ove applicata, la flat tax esonera i redditi minimi, tassando solo l’eccedenza rispetto a una franchigia esente. Un’imposta di questo tipo potrebbe essere applicata in Italia soltanto a condizione di ridurre la spesa pubblica di alcune decine di miliardi di euro – il che non è per forza indesiderabile o irrealizzabile. Solo che una sensibile riduzione della spesa e del perimetro dello stato non figurano tra gli obiettivi programmatici dei partiti che propugnano la flat tax.

Abbonati per continuare a leggere Resta informato ovunque ti trovi grazie alla nostra offerta digitale Le inchieste, gli editoriali, le newsletter. I grandi temi di attualità sui dispositivi che preferisci, approfondimenti quotidiani dall’Italia e dal Mondo Il foglio web a € 8,00 per un mese Scopri tutte le soluzioni

OPPURE OPPURE