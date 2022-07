Il terrore della responsabilità politica che ha generato lo sciacquone

Viviamo mollemente dondolati sull’ala del turbine deficiente, per adattare alle cronache recenti due celebri versi di Baudelaire, che aveva parlato però di un tourbillon intelligent. L’ala del turbine deficiente, fondamento della nostra locale teoria del caos, è quella il cui battito inavvertito può scatenare una tempesta perfetta che ha lo scroscio fragoroso di uno sciacquone. La metafora di Letta – il colpo di pistola di Sarajevo – è calzante solo per metà, la metà delle conseguenze inintenzionali, ma omette l’altra metà, ossia che Gavrilo Princip, se anche non poteva immaginare la valanga che avrebbe messo in moto, aveva comunque sufficiente contezza di ciò che stava facendo, quel tanto da partecipare a una cospirazione organizzata con degli obiettivi politici precisi. Qui l’unica Mano Nera che qualcuno intravede è quella russa, ma non c’è neppure bisogno di ricostruire catene logico-strategiche dirette – che presupporrebbero l’intelligenza del turbine – quando è evidente a tutti salvo ai prosciuttofoderati e ai ciechi deliberati che da più di dieci anni il M5s fa il lavoro sporco per Mosca senza neppure bisogno di un ingaggio formale.

Abbonati per continuare a leggere Resta informato ovunque ti trovi grazie alla nostra offerta digitale Le inchieste, gli editoriali, le newsletter. I grandi temi di attualità sui dispositivi che preferisci, approfondimenti quotidiani dall’Italia e dal Mondo Il foglio web a € 8,00 per un mese Scopri tutte le soluzioni

OPPURE OPPURE