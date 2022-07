"Così Conte devasta il paese". Il documento in 19 punti dei dimaiani

Secondo gli esponenti di Insieme per il futuro, "per risalire nei sondaggi e per beghe interne, il M5s sta condannando il Paese al collasso economico e sociale"

Lui ha consegnato nelle mani di Draghi un documento fatto di 9 macrorichieste. Così oggi a Conte hanno risposto i dimaiani di Insieme per il futuro, elencando 19 ragioni per cui lo strappo del M5s sarebbe devastante per il paese.

Si va dal non raggiungimento degli obiettivi del Pnrr, all'impossibilità per il governo di raggiungere nuovi accordi sul gas. Per non dire del mancato rifinanziamento del Superbonus. Che guardacaso è una delle ragioni per cui i Cinque stelle non hanno votato il Dl Aiuti.

"Per risalire nei sondaggi e per beghe interne, il partito di Conte sta condannando il Paese al collasso economico e sociale", dicono i capigruppo di Insieme per il futuri Iolanda Di Stasio e Primo Di Nicola in una nota.