“Il premier vada avanti, libero dai vincoli”, ci dice Letizia Moratti

Cosa ne pensa Letizia Moratti, assessore alla regione Lombardia, possibile candidata alla regione, del futuro di Mario Draghi? Queste le parole consegnate martedì al Foglio: “Il delicato momento socio-economico attraversato dal paese fa auspicare il proseguimento dell’attività dell’esecutivo guidato da Draghi per rispondere ai problemi concreti dei nostri cittadini: dal caro-bollette all’inflazione, sino ai fondi del Pnrr. Il presidente Draghi però dovrà essere messo in condizione dalla maggioranza di poter governare pienamente e prendere decisioni senza vincoli e veti. Se così non fosse, l’ipotesi dello scioglimento delle Camere e di elezioni anticipate rappresenta uno scenario da affrontare serenamente per ridare governabilità all’Italia".

Abbonati per continuare a leggere Resta informato ovunque ti trovi grazie alla nostra offerta digitale Le inchieste, gli editoriali, le newsletter. I grandi temi di attualità sui dispositivi che preferisci, approfondimenti quotidiani dall’Italia e dal Mondo Il foglio web a € 8,00 per un mese Scopri tutte le soluzioni

OPPURE OPPURE