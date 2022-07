Perché se il M5s vota la fiducia è comunque un guaio per il governo

Un intreccio tra la pochade e la nota vicenda del trasporto fluviale, con reciproche incompatibilità, di un lupo, una capra e un po’ di cavoli. Perché i tentativi di risolvere la crisi politica oggi sono stati minati da un po’ di manovre diversive o direttamente da azioni di sbarramento. C’è il nervosismo espresso da Matteo Salvini, e da Silvio Berlusconi, per l’udienza accordata in beata solitudine a Enrico Letta, questa mattina a Palazzo Chigi, da Mario Draghi. Per la verità si può osservare che si è trattato di un omaggio alla celebratissima trasparenza e che vedere a tu per tu uno dei segretari della maggioranza non è necessariamente contrario al rapporto con gli altri segretari. Però l’indignazione c’è stata ed è stata espressa. Con un tentativo di Azione, di Letta, e reazione, del centrodestra governativo, vanno lette in rapporto a un’altra notizia. È Luigi Di Maio a darla, o a crearla, ed è abbastanza dirompente. Giuseppe Conte e i suoi, racconta Di Maio, sarebbero prossimi a cambiare idea e a votare in blocco la fiducia al governo. Questo apparente successo personale del draghismo è in realtà un guaio, perché consente al centrodestra governativo di sfilarsi in quanto non viene rispettata la condizione di tener fuori i 5 stelle dalla maggioranza.

