"La crisi non la capiamo". Parla la presidente della stampa estera, che ha cenato con Draghi

“L’ho detto anche durante il mio intervento l’altra sera. Noi giornalisti stranieri questa crisi non la capiamo”. Esma Çakır è la presidente dell’Associazione della stampa estera in Italia. Centodieci anni di storia. Oltre quattrocenti iscritti da ogni provenienza terracquea. Una sede centralissima, a Roma. Martedì sera avevano come invitato a cena un ospite speciale: Mario Draghi. Il presidente del Consiglio si è intrattenuto nella cornice di Villa Aurelia. Faceva caldo come solo a Roma in pieno luglio. Eppure si è banchettato per qualche ora con toni gioviali, in una lingua un po’ Google translate, un esperanto in cui alla fine ci si capisce un po’ tutti.

Abbonati per continuare a leggere Resta informato ovunque ti trovi grazie alla nostra offerta digitale Le inchieste, gli editoriali, le newsletter. I grandi temi di attualità sui dispositivi che preferisci, approfondimenti quotidiani dall’Italia e dal Mondo Il foglio web a € 8,00 per un mese Scopri tutte le soluzioni

OPPURE OPPURE