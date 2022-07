Letta, Draghi e Conte. Si può arrivare al voto senza volerlo? Parla Zanda

Letta riunisce i gruppi e mette alle spalle al muro Conte: "Se il M5s strappa c'è solo il voto". Ma tre i dem si oscilla tra ottimismo e l'"effetto Sarajevo": alle urne ci si arriva anche senza volerlo. Il senatore dem Luigi Zanda lo dice chiaramente: "Il M5s al Senato deve votare la fiducia, non c'è un'altra via"

Il momento è politicamente drammatico. Enrico Letta cita financo lo sparo di Sarajevo. La crisi di governo come la Prima guerra mondiale. Giuseppe Conte come Gavrilo Princip. Meccanismi imprevedibili e pericolosissimi. Il segretario lo dice chiaro ai suoi: “Lo diciamo sommessamente: se cade il governo si va al voto. Non lo diciamo per ripicca nei confronti dei 5 stelle, è semplicemente nella logica delle cose”. E però i toni drammatici stonano con l’atteggiamento del pubblico in sala, i gruppi parlamentari al gran completo con l’aggiunta dei due ministri dem Dario Franceschini e Andrea Orlando.