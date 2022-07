Draghi non vuole rompere con il M5s. Ecco il piano B in caso di crisi

Sono due come i suoi due governi. Mario Draghi adesso li conosce entrambi. Esiste il “Conte I”, il leader che quando parla con il premier mostra “lo stesso senso di responsabilità di Enrico Letta”, ed esiste il “Conte II”, quello che pratica “il distinguo”. Draghi, che apprezza il primo, non vuole credere al “Papeete di Conte”. Le agende del governo e del M5s si incrociano. Sul Superbonus il governo è intervenuto già 15 volte per “conservare” la misura. Se Conte decidesse ugualmente di uscire l’esperienza potrebbe proseguire ma si dovrebbe verificare un’ulteriore fuga dal M5s verso Di Maio. Al momento il dl Aiuti è stato approvato. Il M5s ha votato “sì”. Ieri, in Cdm è stata revocata la concessione dell’Autostrada dei Parchi al Gruppo Toto. Era una priorità infrastrutturale per il premier.

