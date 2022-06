Scoperta la vera passione di Gualtieri: le nomine. Quadruplica i dirigenti all'Auditorium

Poiché a Roma com’è noto non funziona praticamente più nulla, dalla metropolitana agli autobus, dalla nettezza urbana alla banale richiesta d’una carta di identità (l’ultima è che i vigili del fuoco non possono spegnere gli incendi: non hanno l’acqua), ecco che in Campidoglio devono essersi guardati in faccia. Affannosamente. Con allarme. Ma non perché devono aggiustare quello che non funziona. Ingenui. Il cruccio riguarda il vero grande talento del centrosinistra romano: dov’è che possiamo fare un po’ di nomine? Dov’è che possiamo piazzare un po’ di gente? All’Atac non si può, l’abbiamo già riempita a suo tempo. L’Ama è praticamente fallita e manco raccoglie la monnezza... Panico. E allora bisogna proprio immaginarseli tutti questi signori, ovviamente del Pd, mentre in comune, intorno al sindaco Roberto Gualtieri, scartabellano documenti, bilanci, faldoni impolverati alla ricerca di qualcosa che ancora funzioni nella capitale più sfasciata dell’emisfero occidentale. Il mio regno (anzi la mia sindacatura) per qualcosa che non sia decrepito. Fino all’epifania. L’eureka. Trovato! Ecco cosa funziona a Roma: l’Auditorium. La struttura culturale che ospita concerti, fiere ed eventi. Accidenti, si sono detti in comune.

