Falli e anticapitalismo: sesso engagé in mostra a Palazzo Merulana

In città si fa festa e propaganda del mese del Pride: Ultraqueer è la mostra che fino al 3 luglio espone documenti multimediali moderni e del passato per esaltare la fluidità di genere e tutto ciò ad essa correlato. Artefatti di sangue e secrezioni inclusi

Vulve, falli, terga adipose di puttane stravaccate ed ermafroditi. Non fossero loro i nuovi pedagoghi, sarebbero una famiglia di fantastici dissoluti. Invece tendono la mano e fanno strada sul sentiero di “Ultraqueer – Espressioni artistiche metagender”, la mostra presentata a Palazzo Merulana da Twm Factory.

E’ ancora giugno-arcobaleno, il mese del Pride, e in città si fa festa e propaganda. Al quarto piano del palazzo, sopra i Depero e i De Chirico, sono appese croci e delizie della vita sordida. La zuppa di carne si apre con un Q(uee)R code (scritto proprio così). Se lo inquadri puoi rispondere al quesito: “Roma è Ultraqueer?”. Camminando su un tappeto di suoni perturbanti sembrerebbe di sì. Dalle caverne dell’identità sessuale vengono fuori foto, audio, video, illustrazioni… Una minestra multimediale nel solco della Coppa di Warren, il calice d’argento coi giovani colti in fallo, un Santo Graal – forse un falso – dell’omoerotismo antico.