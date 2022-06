Bonetti: “Adesso basta litigi, la bussola del centro è il metodo Draghi”

Che poi uno non ci pensa mai, ma forse, avendo esperito ogni possibile analisi politica, tocca convenire che magari il problema è l’eccesso di testosterone. Tutti maschi, lì al centro. E tutti che litigano. “Un approccio femminile non solo serve: è decisivo. L’ascolto dell’altro nella fermezza delle proprie convinzioni; uno sguardo di prospettiva e però concreto. E poi finalmente un lessico moderato, meno urlato, non agonistico, efficace”. E però, oltre alla sua sensibilità di donna, Elena Bonetti, ministro della Famiglia, ci tiene a offrire il suo approccio da donna di scienze. “E’ un metodo, quello che occorre adottare per fare il centro. Un metodo già sperimentato, e che funziona: quello della sintesi progressiva. Insomma, il metodo Draghi”.

Questo, dunque, dovrebbe essere anzitutto l’obiettivo dei molti aspiranti leader del centro: “Dare stabilità al metodo Draghi. Usarlo come una bussola: dare corpo a una proposta pragmaticamente riformista”, spiega la ministra, esponente di Italia viva. Sintesi progressiva, si diceva. “E’ il metodo adottato dal presidente del Consiglio in questo anno e mezzo. Un’azione riformatrice che ricomprende tutte le istanze per produrre di volta in volta la soluzione più avanzata, rinunciando all’approccio della ‘somma zero’, per cui, come è avvenuto in passato, si è bloccato il paese con i veti incrociati e lottizzando i temi ideologicamente. Qui c’è una visione organica, che certo impone dei compromessi, ma sempre nell’ottica di un avanzamento. Vale per le politiche familiari e di genere come per la legge sulla Concorrenza, che da troppi anni non vedeva la luce. Vale per il catasto e per il fisco, finora considerati immodificabili”.

