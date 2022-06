Meloni studia un piano per fare a meno dei ricatti di Salvini e Berlusconi

La volontà di blindare Musumeci in Sicilia, la minaccia a Fontana attraverso la Moratti: così la leader di FdI prova a uscire dalla tela del centrodestra. "Ci sto solo se si rispettano i patti". E con gli alleati polacchi tira ceffoni alla Lega su Putin

I colonnelli intorno a lei si dicono convinti che alla fine la soluzione si troverà: “La ricandidatura di Musumeci ci sarà”, confida il capogruppo Luca Ciriani ai suoi colleghi senatori. E a quel punto, anche gli altri nodi, dalla Lombardia al Lazio, potrebbero sciogliersi. Questa, almeno, è quella che chi sta intorno a Giorgia Meloni definisce “la strategia per cui nessuno si farà del male”. E però lei, la grande capa, ha deciso che è opportuno prepararne anche un altro, di piano. Ma di rottura. “Perché io ci sto, eccome, nel centrodestra, ma a patto che tutti rispettino le regole”. Altrimenti, va da sé, lei sa come fare saltare il tavolo. E in questo suo voler mostrare i muscoli ci sta pure, ovviamente, la pretesa di esibire una propensione internazionale di FdI.