Nodo regionali: Sicilia, Lazio, Lombardia. Ecco le prossime spine del Pd

Al Nazareno si pensa già alle prossime elezioni politiche. E alle regionali… E qui vengono le dolenti note. Le prime sono in Sicilia, a ottobre. Il Partito democratico pensava di approfittare dei dissidi del centrodestra, che in Sicilia sono molto forti, per tentare la sorte. Ma in quella regione, secondo i dem, senza l’apporto dei 5 stelle non è possibile farcela. Anche se pure lì i grillini sono calati, come nel resto del territorio nazionale, mantengono pur sempre un certo elettorato. Perciò i dem si sono fatti “ingabbiare” nelle primarie di coalizione. Fosse per loro adesso eviterebbero questo passaggio, ma non c’è niente da fare. Perciò Letta ha deciso di procedere con cautela. E ha già messo le mani avanti per il futuro. Cioè ha lasciato intendere ai suoi che dopo le primarie siciliane bisognerà trarre un bilancio e vedere se utilizzare questo strumento anche nelle altre due regioni dove invece si vota più tardi. Cioè il Lazio e la Lombardia. Prima vuole capire che cosa succederà in Sicilia, ossia se sarà possibile gestire delle primarie di coalizione con il Movimento 5 stelle, cioè con un alleato che non sempre si mostra affidabile. In più il segretario non vuole dare l’impressione che il cosiddetto campo largo si riduca a un accordo tra dem e 5 stelle, perché sa che così l’alleanza di centrosinistra non avrebbe nessuna chance di vittoria in vista delle politiche del 2023.

Abbonati per continuare a leggere Resta informato ovunque ti trovi grazie alla nostra offerta digitale Le inchieste, gli editoriali, le newsletter. I grandi temi di attualità sui dispositivi che preferisci, approfondimenti quotidiani dall’Italia e dal Mondo Il foglio web a € 8,00 per un mese Scopri tutte le soluzioni

OPPURE OPPURE