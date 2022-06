Parla Micchichè: “Musumeci è disposto al passo di lato? Benissimo. Ora un candidato”

“Musumeci è disposto al passo di lato? Magnifico. Ora subito al lavoro per un candidato unitario del centrodestra”. Dice così al Foglio Gianfranco Micciché, da oltre trent’anni vice re di Sicilia. E oggi non precisamente un amico del presidente della regione Nello Musumeci. Ma cominciamo dalla fine, per così dire. La scena è questa: Musumeci si presenta ieri alla stampa dicendo che no, lui è “scomodo” ma non si dimette, e però se serve farà “un passo di lato”, come ha comunicato a Giorgia Meloni, la leader di FdI che mesi fa lo ha scelto come nome prediletto in vista delle Regionali. Sempre cominciando dalla fine, Musumeci ha detto di aver “subito nell’ultimo anno attacchi indicibili dal fuoco amico, preoccupato più a delegittimare il presidente della Regione che ad attaccare le opposizioni”.

