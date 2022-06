Il Pd si interroga sul candidato per le regionali in Lombardia

Il sondaggio c’è ma non si vede. Nel senso che per adesso – riferiscono sibillini i vertici nazionali del Partito democratico – “non è disponibile”. Come nelle pagine 404 dei siti internet. Eppure, a scavare un po’ di qui un po’ di là, qualche indicazione viene fuori. Primo. Beppe Sala uber alles, a livello di popolarità. E fin qui lo si sapeva già, ma l’uomo non ha nessuna voglia di correre per la Regione Lombardia (e nemmeno di calarsi in altri panni, o così ha detto). Secondo. Carlo Cottarelli ha un buon ascendente, e sarebbe il secondo miglior candidato possibile (nei pensamenti del partito nazionale). Terzo. Il centrodestra è avanti, ma non tanto quanto si è affrettato a dire Matteo Salvini l’altro giorno sotto il palazzo di Regione Lombardia: non saranno 20 i punti di distacco, stavolta, ma molti meno. Quarto. Il Pd nazionale ha chiesto di testare anche una serie di “temi”: trasporti, sanità, eccetera. Così da predisporre campagne mirate su quello che è “attaccabile”. A partire dalla gestione delle vaccinazioni, che il centrodestra si appunta come fiore all’occhiello ma che il centrosinistra vuol vedere quanto il giudizio sia solido nell’immaginario collettivo dei lombardi. Fin qui, il fantomatico sondaggio che prima o poi si vedrà.

