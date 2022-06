Riformare i trattati europei a settembre: l'idea di Letta, Macron e Gentiloni

Cronaca parallela dei due vertici di Bruxelles: quello dei socialisti, col segretario del Pd e Scholz, e quella di Renew, guidata dal presidente francese. Dialoghi e pettegolezzi. E l'idea, comune, di un vertice per avviare la modifica su Confederazione e unanimità in Consiglio. A Roma o a Parigi?

L’idea è ancora nulla più di questo: una suggestione buttata lì tra una chiacchierata e l’altra. E però, essendo le chiacchierate in questione di un certo livello, allora forse l’idea di una grande conferenza per la revisione dei trattati europei, da svolgersi a Roma o a Parigi tra settembre e ottobre, è qualcosa in più di un’idea. Ne hanno parlato, due giorni fa, Enrico Letta e Olaf Scholz. E ne ha fatto cenno, nelle stesse ore, anche Emmanuel Macron. E lo hanno fatto, in realtà, come spinti dal corso degli eventi.