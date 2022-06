Perché le divisioni del centro regaleranno il terzo polo a Meloni

“Troppi polli non fanno un polo”, dice al Foglio il professore Roberto D’Alimonte, all’indomani della scissione di Luigi Di Maio e della nascita del suo nuovo progetto politico, “Insieme verso il futuro”. Le suggestioni sul centro che verrà, grande o piccolo che sia, con Di Maio o senza Di Maio, suscitano riflessioni, sondaggi, proiezioni variegate nella galassia dei cosiddetti “esperti”. “In Italia esiste una domanda di centro, manca l’offerta”, prosegue D’Alimonte, che insegna Sistema politico italiano alla Luiss G. Carli – Il centro è troppo frammentato, sono troppi i leader che aspirano a diventare gli aggregatori. Sul piano tecnico, poi, posto che difficilmente la legge elettorale verrà cambiata, l’attuale sistema non favorisce l’emersione di un polo di centro, anzi penalizza i tentativi di aggregazione. Se in una coalizione che raggiunge la soglia del dieci per cento una singola lista guadagna una percentuale di voti tra l’uno e il tre per cento, non ottiene seggi ma porta acqua alla lista più votata che, allo stato delle cose, sarebbe probabilmente quella guidata da Carlo Calenda”. In pratica? “Renzi e Toti non avrebbero seggi per sé ma con il due per cento a testa potrebbero aiutare Calenda ad avere più eletti in Parlamento”. Alternative? “I piccoli centri potrebbero optare per una lista unitaria ma così facendo perderebbero distintività e dovrebbero costruire un soggetto del tutto nuovo. Né Renzi né Calenda né Toti sanno di nuovo”.



