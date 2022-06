Passa la risoluzione di FdI sull'Ucraina. Il ruolo di Coraggio Italia e dei centristi

Approvato alla Camera il documento proposto da Fratelli d'Italia, anche grazie al voto dei gruppi di centro. Meloni: "Abbiamo una posizione chiara e inequivocabile, questo non è il tempo dell'ambiguità"

L'istituzione di un fondo europeo volto a compensare i danni economici subiti dai singoli stati. La fissazione di un tetto ai prezzi del gas. La garanzia del sostegno “alla resistenza del popolo ucraino al fine di ottenere al più presto una pace giusta”. E in più la “promozione di un piano straordinario dell'Unione europea per l'autosufficienza alimentare del continente europeo”. Nelle ore in cui il Movimento cinque stelle si sfaldava e scindeva, e la maggioranza andava alla ricerca disperata di un accordo sulla risoluzione di maggioranza che impegnasse il governo a proposito della guerra in Ucraina, Fratelli d'Italia è riuscita a far passare una sua proposta molto meno annacquata e ben più ambiziosa di quella stilata dalla coalizione di unità nazionale.

La risoluzione presentata dal gruppo di Giorgia Meloni è passata alla Camera con 47 voti favorevoli, 22 contrari e 388 astenuti. In sostanza, mentre al Senato il giorno prima il governo aveva dato parere negativo, alla Camera ha preferito rimettersi al volere dell'Aula. “La risoluzione proposta da Fratelli d'Italia contiene una posizione chiara e inequivocabile. Volete rimanere ambigui, ma penso che questo non sia il tempo dell'ambiguità, penso che questo sia il tempo in cui una nazione come la nostra fa le scelte necessarie a difendere i suoi interessi nazionali”, ha detto Meloni intervenendo a Montecitorio.

E così, grazie all'astensione massiccia della maggioranza, così come al sostegno di almeno la metà dei deputati di Coraggio Italia e Noi con l'Italia, il documento è stato ufficialmente approvato. Un segnale che sembra avvicinarli alla Meloni. Non è un caso che il capogruppo alla Camera Marco Lollobrigida ieri abbia ringraziato proprio i due capogruppo centristi Marco Marin e Maurizio Lupi, “il cui appoggio ha contribuito all’approvazione in Aula della nostra risoluzione”. Segnale di un interlocuzione in corso per rendere questi gruppi un avamposto moderato rispetto al partito della destra.

Il presidente del Consiglio, quindi, si presenta a Bruxelles per il Consiglio europeo non con uno ma ben due documenti redatti dal Parlamento che ne accompagnino l'azione. Ma mentre il testo licenziato dalla maggioranza rimane più in superficie delle grandi questioni, essendo frutto di compromessi persino lessicali, quello di Fratelli d'Italia è un atto di puro pragmatismo. Utile anche al governo.