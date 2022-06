Siamo tutti McLuhan? La folle idea del sondaggio sui talk Rai

La Rai, una azienda allo sbando, che ha fatto del suo peggio per tenere gli elettori lontani dai referendum, ora vuole scaricare sugli abbonati l'onere (e i costi) di un "sondaggio" per farsi spiegare dagli utenti come fare dei programmi che non facciano schifo. Vigilanza orwelliana?

Si dovrebbe chiedere, con permesso, a Fabio Fazio il prestito momentaneo di Luciana Littizzetto; non per noi, ma per un “noi” inteso i 22 milioni di italiani che sborsano il canone per mantenere un’azienda eurovora e pletorica e che ora rischiano di vedersi recapitare pure un questionario, anzi “sondaggio”, per spiegare, a direttori e dirigenti strapagati per saperlo da soli, come dovrebbero fare i talk-show. Ci vorrebbe Littizzetto per rispondere: “Ma per chi ci avete presi, per 60 milioni di Marshall McLuhan?”.