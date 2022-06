Tropico Rai, dopo i direttori, scoppia la guerra dei vicedirettori. Il caso Malanga

Simona Sala è già in contrasto con Zurzolo. Antonio Di Bella vuole i suoi. Da Orfeo non ci vuole andare nessuno "perchè fa lavorare troppo". I dispersi a Mazzini: Carboni e Pionati

Qual è il desiderio dei giornalisti televisivi? Si chiama notorietà. Si traduce in spazi, trasmissioni, incarichi. In Rai esiste tuttavia un’altra categoria di giornalista che diventa perfino vice, in alcuni casi direttore. E’ il giornalista che insegue l’oblio di platino. Il suo obiettivo è essere dimenticato. E’ l’ombra. Ogni mese riceve circa 10 mila euro per lasciarsi dondolare dai ricordi. Stiamo parlando di figure che dopo il “Congresso Fuortes”, la restaurazione provocata dalle sue sostituzioni, rischiano seriamente di dover lavorare. Stasera alle 19, l’ad della Rai, si presenterà infatti in Commissione di Vigilanza. Parlerà del cambio delle direzioni di genere, del contratto di servizio, del piano industriale. Non parlerà probabilmente di quella zona equatoriale, dei Tropici Rai, dove si preparano “colpi di rete”, si disfano strisce e dove degli illustri Carneadi soggiornano sdraiati sull’amaca. Sorseggiano centrifughe allo zenzero e sul loro tavolo esibiscono questa targhetta: “Dott. xxx, alle dirette dipendenze di xxxx”.