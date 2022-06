Salvini nel pallone. Venerdì citava Medvedev su “pace” e “dialogo”. Ma quello aveva già minacciato l'Atomica

Gli occidentali sono “bastardi degenerati”, e farà di tutto “per farli sparire. Li odio”. Così ha detto l'ex presidente della Russia, che il 23 marzo aveva parlava di bomba nucleare contro l'Europa. Ma per il leghista va ascoltato, in quanto “la via del dialogo e della diplomazia per il ritorno alla pace è quella giusta"

Gli occidentali sono dei “bastardi degenerati”, e lui farà di tutto “per farli sparire. Li odio”. Così ha detto oggi Dmitri Medvedev, ex presidente della Russia, braccio destro di Vladimir Putin. Un tipo niente male. Ma ora: indovina indovinello. Chi sarà mai quell’uomo politico italiano (indizio: è uno sempre sul pezzo), che appena venerdì scorso in pratica citava Medvedev tra i costruttori di pace? Chi è quel politico secondo cui Medvedev va ascoltato in quanto “la via del dialogo e della diplomazia per il ritorno alla pace è quella giusta, e io continuerò a percorrere a testa alta questa strada per il bene dell’Italia”? Potrebbe certamente averle pronunciate chiunque queste parole, ma per sapienza del destino, chissà perché, è stato proprio lui: Matteo Salvini. E a questo punto ci sono da dire almeno tre cose.