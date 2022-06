Salvini: "La mascherina al seggio? È un bavaglio sui referendum". L'ultimo complotto secondo la Lega

Parte la campagna social del Carroccio contro l'obbligo di indossare la mascherina per votare. Borghi deposita un'interrogazione per Speranza. Per il leader del partito "c'è un clima di censura"

#Noalbavaglioalvoto. È questo l’hashtag dell’ultima polemica targata Lega e si riferisce alla contrarietà del Carroccio alla disposizione che prevede l’obbligo di mascherina per tutti gli elettori che voteranno il 12 giugno, quando saranno chiamati a esprimersi non solo sulle amministrative ma anche sui referendum sulla giustizia promossi dalla Lega.

A capo della protesta c’è il solito Claudio Borghi, deputato leghista, da sempre molto incline a lisciare il pelo a novax e nomask, che è arrivato addirittura a depositare un’interrogazione al ministro della Salute, Roberto Speranza e al ministro dell’Interno, Luciana Lamorgese, rei di impedire ai cittadini di poter votare: “È possibile che una larga parte della popolazione rischi di essere respinta al seggio in quanto sprovvista della mascherina, da tempo non più richiesta per le comuni attività quotidiane”. A Borghi ha fatto eco Matteo Salvini intervistato a Mattino 5: “C’è un clima di censura, un bavaglio e un furto di democrazia sui referendum sulla giustizia che è una vergogna internazionale. Ci sono le feste del Milan, il concerto di Vaco Rossi con 100mila persone, puoi andare dove vuoi senza mascherine e domenica, con 40 gradi, senza mascherine non ti fanno votare. È una follia”.

Le polemiche della Lega vanno nella direzione del complotto, ordito per affossare i referendum. Quando in realtà i primi a insabbiare i quesiti referendari sono stati proprio i leghisti, che prima li hanno proposti e poi non ne hanno più parlato. Lo stesso Salvini, forse conscio del fatto che non si raggiungerà il quorum e quindi spaventato dall’ennesima sconfitta, ha sempre preferito glissare sul tema: “I primi cinque titoli dei tg sono sulla guerra, il sesto sul Covid, il settimo sulle bollette. Parlare di separazione delle carriere dei magistrati è difficile: per questo preferisco parlare di casa, di risparmi e magari flat tax”. È quantomeno ironico, però, parlare ora di complotto e incolpare l’obbligatorietà delle mascherine per il probabile insuccesso del referendum. Visto che dal 16 febbraio, giorno in cui la Corte costituzionale ammise i cinque quesiti referendari, il segretario leghista non li ha quasi mai sostenuti pubblicamente.



L'equilibrismo leghista sulle questioni sanitarie e pandemiche non è nuovo. A fine 2021, per esempio, il Carroccio aveva annullato la grande assemblea programmatica a seguito del varo del super green pass (avallato anche dalla Lega). Motivazione: “Garantire a tutte le persone invitate la possibilità di partecipare. È una scelta di rispetto, in particolare per militanti e amministratori locali, alla luce delle decisioni del governo”. Il tempo passa ma le polemiche rimangono - più o meno - le stesse.



I leghisti dimenticano infine un particolare: esercitare il proprio voto è un diritto. Di conseguenza un cittadino fragile o immunodepresso può decidere di non andare allo stadio o di stare all'aperto dove il rischio è minore, può scegliere di non andare al ristorante o altrove, può chiedere a qualche amico o parente di andare alle poste o al supermercato, ma non può mandare qualcuno altro a votare (al chiuso) al posto suo.