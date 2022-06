La surreale gioia per la nave italiana rubata dai russi dimostra che Salvini è un leader bollito

Solo un paio di giorni fa Matteo Salvini salutava con gioia la notizia della “prima nave merci partita dal porto di Mariupol”. Si trattava di un video diffuso dal ministero della Difesa russo che mostrava un cargo “carico di metallo”, scortato dalla flotta del Mar Nero, che nella versione dei militari di Mosca “doveva essere consegnato al porto di Rostov sul Don” in Russia dopo lo sminamento del porto di Mariupol. “Bene, le armi più potenti sono dialogo e diplomazia, l’impegno per la Pace vale più di qualsiasi critica” è stato il commento di Salvini in questa sua nuova veste da pacifista. Il problema, come tanti a partire dalle autorità ucraine avevano fatto notare, era che i russi non stavano facendo ripartire i commerci bensì stavano saccheggiando gli impianti siderurgici della città, mandando la refurtiva in Russia. E già questo dà la misura di un leader politico che vuole fare il mediatore di pace senza comprende nulla del contesto in cui opera, che non sa distinguere tra propaganda russa e realtà.

