La guerra che finanziamo tenendo aperta la pompa di benzina russa

Le lettere al direttore Claudio Cerasa del 1 giugno 2022

Al direttore - Nel 2021 il pil russo è stato pari a 1.439 miliardi di euro (nello stesso anno, quello italiano a oltre 1.781 miliardi): occupa il dodicesimo posto nella classifica mondiale del Fmi. Il suo pil pro capite, inoltre, è pari a 27.900 dollari (quello italiano a 38.200 dollari): occupa il settantaduesimo posto nella medesima classifica. La Russia è certamente una grande potenza nucleare e un gigante nei combustibili fossili, ma dai piedi d’argilla.

Michele Magno

La Russia, come diceva John McCain, è solo una pompa di benzina mascherata da paese. Le risorse economiche della Russia arrivano da lì (il valore complessivo delle attività collegate al petrolio, gas e altre risorse naturali nel 2021 ammontava a circa il 60 per cento del pil russo). E scegliere di tenere aperta la pompa di benzina, purtroppo, significa scegliere di finanziare la guerra della Russia.

Al direttore - Leggo che Fratoianni e Bonelli starebbero per federarsi in un partito unico, una sorta di partito cocomero verde fuori rosso dentro. Quel partito esisteva già, era Sinistra Ecologia e Libertà, nato dalla federazione di una parte dei Verdi con Nichi Vendola, di cui Fratoianni era il braccio destro. Bonelli invece ne era il massimo oppositore, nonché accusatore durante il processo Ilva. Chiese persino a Renzi di commissariare la regione Puglia: “Mentre io sono parte civile, Vendola e Fratoianni siedono al banco degli imputati”. Vendola gli rispose: “Bonelli è un avvoltoio che si presentava a Taranto a ogni elezione speculando su una città di cui non conosce nulla, per costruire la sua piccola fortuna elettorale”. Dopo il duro attacco del teste Bonelli, il suo avvocato di parte civile interrogò Vendola nel processo sulle cinque domande che Bonelli già gli aveva posto con una lettera ai giornali. Vendola, dalla sbarra degli imputati come la chiama Bonelli, rispose così: “Succede che, con Bonelli e con la Federazione dei Verdi, nel 2009 costruiamo insieme un cartello elettorale che si chiama “Sinistra e Libertà” e ci presentiamo alle elezioni europee conseguendo un risultato non soddisfacente… All’indomani dell’insuccesso elettorale, avviammo un processo di fusione dei soggetti che avevano dato vita a quel cartello elettorale. Il partito dei Verdi fa il congresso, si spacca in due come una mela. Vengono con me e fonderanno con me Sinistra Ecologia e Libertà le personalità più importanti del gruppo dei Verdi: il professor Gianni Mattioli, la fondatrice Grazia Francescato, la senatrice Loredana De Petris. Il rancore di Angelo Bonelli è tale che, a esito di questa rottura politica, lui si insedia a Taranto e comincia quella attività a cui io penso di non dover mai replicare”. Ora lo farà Fratoianni. La legge elettorale non ha la memoria degli avvoltoi.

Annarita Digiorgio

Al direttore - I tabù della versione “eroica” dell’ambientalismo ideologico cadono uno dopo l’altro: prima il nucleare, poi il ritorno al gas (e al carbone), oggi gli Ogm. Una nemesi clamorosa. La crisi alimentare propone la drammatica urgenza della revisione di idee portanti dell’Europa agricola, versione Green deal. Si prevedevano più terreni “liberati” (incolti) magari per ospitare più impianti rinnovabili), riduzione dell’uso dei pesticidi (e dunque dei fertilizzanti che importiamo) e maggiore quota di biologico. Tutto da rivedere. L’Europa dovrà rimettere a coltura milioni di ettari di terra. Come per il gas russo, anche per la dipendenza da mais, grano e fertilizzanti si dovrà ricorrere a fonti sostitutive e nuovi approvvigionamenti. Che, però, in questo caso, dovranno essere, necessariamente, produzioni interne. C’è una sola alternativa al ritorno della vecchia agricoltura, estensiva e basata sulla chimica: gli Ogm. Intervenire sul genoma delle piante, per farle crescere senza il supporto di facilitatori chimici e per avere più produzione su meno volumi di suolo è la strada obbligata. La genetica agraria permetterebbe di avere piante migliorate in poco tempo, rispondendo al dramma che sta ponendo la guerra russa. L’Europa lo ha capito e si appresta a fare marcia indietro sugli Ogm. Ascolto l’ex ministro dell’Agricoltura Martina, che ha appoggiato in passato la crociata contro gli Ogm, sostenere con imbarazzo che l’intervento genetico che si rende necessario, il genome editing (chiamato Crispr/Cas9), che consente di modificare in modo mirato il Dna di una pianta inserendo piccole mutazioni al suo interno per ottenere delle caratteristiche migliori, non sarebbe Ogm. Qui l’autodifesa e il sofisma sfidano la logica. E non fa onore al bravo vice dg della Fao. Si dica onestamente che sugli Ogm l’Europa ha clamorosamente sbagliato.

Umberto Minopoli



Il sig. Riccardo Crastello ha chiesto di rettificare, nella parte a lui riferita, l’articolo “E’ sempre crisi Ilva. A Taranto lo sciopero per il lavoro snobbato dal patto Pd-M5s”, pubblicato il 7.5.2022, atteso che il medesimo “ha partecipato alla manifestazione del 6.5.2022 e che lo stesso non ha mai condiviso un post ove definiva assassini i suoi datori di lavoro”.