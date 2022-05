Guerra in Ucraina, la Lega: "Salvini volerà a Mosca"

Il segretario della Lega è pronto ad annunciare il viaggio per parlare con esponenti del governo russo. Fonti del Carroccio: "Matteo parte davvero"

Tra domenica e lunedì Matteo Salvini dovrebbe partire alla volta di Mosca. Il viaggio a lungo vagheggiato nelle scorse settimane, ora è realtà. Il segretario della Lega vuole incontrare esponenti del governo di Putin. Obiettivo: perseguire la via dei negoziati per la pace in Ucraina, sulla scia di quanto fatto da Draghi, riferiscono da via Bellerio. Fonti della Lega consultate dal Foglio confermano: "Al 90 per cento Matteo partirà"