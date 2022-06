Salvini ostaggio di Putin. Tutte le tappe di un rapporto malato (con qualche chicca)

Oggi può apparire surreale, ma la Lega delle origini era anti russa. Simpatizzando infatti per principio con ogni separatismo, identificava la lotta per l’indipendenza della Padania dall’Italia con la rivolta delle “nazioni oppresse” contro l’Unione Sovietica. “Metti sul fuoco dell’acqua. Sembra che non arrivi mai a bollire. Poi, tutto d’un tratto, tocca i cento gradi e bolle. L’acqua del movimento autonomista, che del resto corre in tutt’Europa, in Lituania, in Estonia, in Slovenia, è ormai oltre agli 80 gradi”, dice ad esempio Umberto Bossi il 9 maggio 1990. “Di quello che sta succedendo a Vilnius, in Lituania, nessuno parla più”, denuncia ancora Bossi il 21 gennaio 1991 nello spiegare perché ha votato contro l’intervento italiano nella guerra del Kuwait. E ancora nel 1994 i parlamentari leghisti chiedono di considerare i finanziamenti sovietici al Pci come “alto tradimento”. E’ l’epoca in cui non solo la Lega manda i suoi eletti in Lituania e a Gorizia ad appoggiare le richieste di indipendenza da Urss e Jugoslavia, ma il 15 novembre 1993 Bossi suggerisce che per iniziare la lotta armata avrebbe già appoggi a Lubiana e Zagabria. “Che ci vuole a far arrivare qualche carico di armi dalla Slovenia o della Croazia”?

