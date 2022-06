Il sogno (impossibile) dei colonnelli leghisti: il 25 luglio di Salvini

Se non ci lavorano attivamente, è perché nessuno sa davvero come si dovrebbe procedere. Il 25 luglio di Matteo Salvini sembra aleggiare: c’è chi lo invoca, chi lo pronostica, perfino chi lo paventa. Imprenditori lombardi giurano di averlo sentito sul serio, stavolta, Giancarlo Giorgetti dire che no, “così non si può più andare avanti, perché così perdiamo la faccia, ci ridono tutti dietro”. E assicurano di averlo sentito ragionare su uno scenario da cambio della guardia. Ma la verità è che poi tutti sanno che un modo per arrivarci, alla defenestrazione del capo, non c’è. Perfino la convocazione di un Gran Consiglio sembra più che altro una roba da carbonari, visto che il congresso federale che dovrebbe sancire una svolta Salvini ha già detto che non ha intenzione di convocarlo: prima del 2023 non se ne parla.

