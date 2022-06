Salvini e l'incontro decisivo con Razov. Il 19 maggio si decise di pianificare il viaggio a Mosca

Non fu l’unico, e neppure quello decisivo. Quello rivelato dal quotidiano Domani, risalente al primo marzo, segnò solo l’avvio del confronto. Ma l’incontro in cui si decise davvero di avviare l’organizzazione del viaggio di Matteo Salvini a Mosca avvenne il 19 maggio. Fu allora, poche ore dopo l’intervento del leader della Lega nell’Aula del Senato, che insieme all’ambasciatore Sergei Razov si decise che era arrivato il momento di tentare l’azzardo: perché di quella condizione che l’ex ministro dell’Interno poneva sul tavolo (“Altrimenti per me diventa impossibile proporre la cosa”), e cioè “un cessate il fuoco di almeno 48 ore per avviare dei negoziati seri”, bisognava che se ne facesse garante qualcuno con responsabilità di governo al Cremlino. Fu lì che la pianificazione della trasferta russa partì. Con l’immancabile Antonio Capuano presente, ovviamente.

