Parma fatale. Viaggio nel cuore della notte grillina

Parma. La fine dell’ideologia grillina è alta settantadue metri. Come il camino del termovalorizzatore di Parma. Oggi però non sbuffa. Sarà in manutenzione per qualche giorno, come da prassi. Funziona solo una delle due linee di questa scatola magica. Quella per i rifiuti sanitari. Lo vedi dall’A1, non ti puoi sbagliare: questo camino sembra il campanile di una chiesa squadrata con mattoncini marroni. Un po’ Brick Lane, un po’ Pastorale padana. Per i fantasiosi, è il becco di un grosso anatroccolo con le penne d’acciaio oppure una vecchia copertina di un disco dei Pink Floyd. D’altronde da queste parti il panorama si diverte a giocare con i simboli. Tutti ben piantati sulla pianura che guarda scorrere il lento Po e l’Alta velocità (che però si ferma a Reggio Emilia, tra gli archi di Calatrava, per antico volere prodiano, mai digerito).

