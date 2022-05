Draghi sul ddl Concorrenza manda in apnea Salvini e Berlusconi. A un passo dalle dimissioni

Informava il Parlamento. Convocava i suoi ministri. A metà pomeriggio, la giornata di Mario Draghi, e dei giornalisti, è cambiata. Per un’ora circa, il governo, le redazioni, sono andate in apnea. Erano le 17.35 quando su un centinaio di telefoni è apparso lo stesso messaggio: “Il Consiglio dei ministri viene convocato alle ore 18.00. All’odg comunicazioni del presidente”. Nessuno era stato allertato. Nessuno era nelle condizioni di anticipare il contenuto. Lo hanno pensato in tanti, detto qualcuno: “Così si annunciano solo le dimissioni”. Le linee telefoniche di Palazzo Chigi risultavano occupate. Le prime pagine dei quotidiani venivano lasciate aperte, le altre pronte a essere smontate. Voleva fargli prendere uno spavento. Il governo metterà la fiducia sul ddl Concorrenza.

