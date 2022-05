Calenda come Benedetto XVI

C’è una novità rilevante nel panorama italiano. Un uomo politico vivace e maturo, convenzionalmente considerato il poulain della scuderia tecnocratica globalizzante, ma che ha compiuto un piccolo significativo miracolo politico prendendo da solo il 20 per cento dei voti a Roma nella battaglia per il Campidoglio, si distacca con radicalità dalle premesse ordinarie che gli sono attribuite in ragione del suo curriculum vitae. E firma a sorpresa un manifesto antirelativista di tipo ratzingeriano. Stiamo parlando di Carlo Calenda e del suo libro sulla “Libertà che non libera” e sulla riscoperta del “valore del limite” (La nave di Teseo). I suoi detrattori diranno che è in cerca di basi più solide di quelle di cui dispone, e si disporranno a polemizzare con il politicante improvvisatosi filosofo o storico o antropologo; ma credo che anche parecchi tra i suoi amici tecnoliberali e iperlaici, con sconforto appena dissimulato, pensino che questo Calenda bacchettone si sia solo perduto in un suo “momento Kirill”, che Calenda abbia assunto, in mancanza di meglio, toni moralistici che probabilmente gli derivano anche dalla sua origine valdese, dunque settaria. E diffidano di questa ricerca di una chiave per così dire ideologica, esercitando la amichevole diffidenza nell’arte dell’indifferenza o del silenzio più o meno corrivo verso la strana alzata d’ingegno.

