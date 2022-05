Sanzioni e frecciatine romane. Conviene isolare Kirill?

Avrà parlato anche come un fratello, Papa Francesco, ma le parole consegnate al Corriere della Sera sull’atteggiamento del Patriarca di Mosca Kirill rispetto al conflitto in corso non potranno non avere conseguenze sul dialogo ecumenico. Innanzitutto perché quel che può essere considerato qui un rimbrotto tra uomini di religione uniti da fede e sincera amicizia, in Russia ha risvolti di segno opposto. “Il Patriarca non può fare il chierichetto di Putin” non è frase che l’ala più oltranzista del patriarcato potrà metabolizzare con facilità. Ieri è arrivata la prima reazione: “E’ deplorevole che un mese e mezzo dopo il colloquio con il Patriarca Kirill, Papa Francesco abbia scelto il tono sbagliato per trasmettere il contenuto di questo colloquio. E’ improbabile che tali dichiarazioni contribuiscano all’instaurazione di un dialogo costruttivo tra la Chiesa cattolica romana e la Chiesa ortodossa russa”. Il fatto è che il Papa ha reso plastico il legame fra trono e altare e, al contempo, indica in Kirill il subordinato, il chierichetto appunto.



Abbonati per continuare a leggere Resta informato ovunque ti trovi grazie alla nostra offerta digitale Le inchieste, gli editoriali, le newsletter. I grandi temi di attualità sui dispositivi che preferisci, approfondimenti quotidiani dall’Italia e dal Mondo Il foglio web a € 8,00 per un mese Scopri tutte le soluzioni

OPPURE OPPURE