"Gelmini in Azione? Sarebbe bello, ma non succederà". Parla Calenda

"I ministri azzurri sono troppo legati a Berlusconi per lasciarlo. Ma il nostro partito è lo spazio di quei moderati di centrodestra che non vogliono morire sovranisti". Così l'ex ministro dello Sviluppo analizza le tensioni dentro Forza Italia. "Lavoreremo insieme per il Draghi bis, nel 2023"

L’irruenza, sulle prime, è quella tipica del personaggio. “Ma se la Gelmini litiga con la Ronzulli perché dovrebbe essere un mio problema?”. Poi però c’è come un attimo di ravvedimento. E allora Carlo Calenda, appena atterrato a Strasburgo per il lavori del Parlamento europeo, precisa che sì, “certo che sono movimenti significativi, quelli in atto dentro Forza Italia”. Semmai l’iniziale refrattarietà a commentare è dovuta ad altro, e cioè a quei pettegolezzi che vorrebbero i ministri azzurri perennemente in trattativa col leader di Azione per fare chissà che accordo, per pianificare una qualche intesa. “Tutte sciocchezze”, dice lui. “C’è chi si diverte a descrivermi come un piazzista, che passa le giornate a telefonare ai leader di altri partiti per fare campagne acquisti”.