Ai funerali di Donna Assunta Almirante, tra saluti romani e gli amici della destra

"Camerata Assunta Almirante!". "Presente!" urlano dalla piazza, una decina di nostalgici fascisti facendo il saluto romano, all'uscita del feretro di Donna Assunta, la vedova di Giorgio Almirante, fondatore del Movimento sociale italiano, morta a 100 anni lo scorso 26 aprile.

Centinaia le persone che si sono radunate all'ingresso della Chiesa degli Artisti in piazza del Popolo a Roma per dare l'ultimo saluto a Donna Assunta. In chiesa presenti i figli Marco, Leopoldo e Marianna De Medici, assente la figlia Giuliana positiva al Covid. Diversi i volti noti della politica. Da Giorgia Meloni, leader di Fratelli d'Italia, che a metà celebrazione ha lasciato la chiesa senza rilasciare nessun commento, a Maurizio Gasparri di Fi, Gianfranco Rotondi, Francesco Storace del Movimento Nazionale per la Sovranità e il governatore della regione Sicilia, Nello Musumeci. Assente Gianfranco Fini.