"Embargo totale giusto e possibile". Parla Irene Tinagli, vicesegretario del Pd

Mosca è “fuori dalle regole”, “nessuna incertezza è possibile”, ha detto ieri il presidente della Repubblica Sergio Mattarella. Fino a dove spingersi? Si può dire “embargo totale” per il gas russo? O è un tabù per la politica italiana ed europea? Non lo è per Irene Tinagli, vicesegretaria Pd ed europarlamentare. “E’ un tema caldo in tutta Europa, viste le possibili ricadute economiche. Ma sappiamo anche che il potenziale impatto di un’interruzione delle forniture può essere mitigato cercando fonti alternative di approvvigionamento, accelerando le procedure amministrative per le rinnovabili. L’Italia in questo è molto attiva, e come Pd abbiamo sottolineato l’importanza di un’azione in questo senso, difficile ma necessaria, perché, se fatta tutti insieme, potrebbe essere l’arma decisiva per fermare Putin”.

Abbonati per continuare a leggere Resta informato ovunque ti trovi grazie alla nostra offerta digitale Le inchieste, gli editoriali, le newsletter. I grandi temi di attualità sui dispositivi che preferisci, approfondimenti quotidiani dall’Italia e dal Mondo Il foglio web a € 8,00 per un mese Scopri tutte le soluzioni

OPPURE OPPURE