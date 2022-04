Per inceppare la macchina da guerra di Putin servono sanzioni chirurgiche. Parla Mulder

Il Serum Institute indiano è il più grande produttore al mondo di vaccini, esattamente un anno fa, nell’aprile 2021, quella macchina capace di realizzare cinque milioni di dosi in un giorno si è inceppata. Stava finendo trentasette componenti critiche che utilizza nei suoi stabilimenti ma che vengono prodotte solo fuori dai confini e, in particolare, una valvola plastica molto sofisticata. Adar Poonawalla, l’amministratore delegato, aveva implorato Joe Biden con un tweet: “Tolga l’embargo sulle materie prime degli Stati Uniti. La sua Amministrazione ha i dettagli”. Si riferiva al Defence production act, con cui erano state bloccate le esportazioni del settore farmaceutico. Il think tank americano Cna ha appena pubblicato uno studio sugli effetti delle sanzioni contro Mosca in cui indaga quali siano le cose di cui i russi dovranno presto imparare a fare a meno, perché le componenti che servono per produrle nessuno le vende più alla Russia. Le più interessanti sono quelle che riguardano direttamente l’industria bellica, nelle conclusioni del Cna c’è scritto: “Le conseguenze più significative sono sui semiconduttori e sui software”. All’inizio di aprile Leonid Nevzlin, un ex dirigente del settore petrolifero russo, ha detto che il ministro della Difesa Sergei Shoigu si è rivolto sia alla Corea del nord che alla Cina per chiedere aiuto. Stava cercando alcune componenti per un tipo di missile di ultima generazione, la Russia ha finito le scorte e non può rinnovare l’arsenale perché il settanta per cento degli elementi che servono ad assemblare i missili (in particolare le tecnologie integrate) è prodotto all’estero.

