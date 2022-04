Se vuoi riciclare servono gli impianti di termovalorizzazione

Semplificando, chi vuole un termovalorizzatore è nemico dell’ambiente perché preferisce bruciare i rifiuti invece di puntare sul riciclo. Chi ha criticato il sindaco di Roma, Roberto Gualtieri, per aver annunciato di voler costruire un nuovo impianto, ha usato più o meno questo argomento. Non è una lettura semplicistica? “Assolutamente sì. Il recupero energetico e quello della materia sono due anelli di un unico processo. Il riciclo è prioritario, come stabilisce la direttiva europea, ma senza una chiusura del ciclo che consente il trattamento dei materiali non riciclabili c’è un impatto inevitabile sulla filiera a monte”.

