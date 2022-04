Perché la debolezza di Scholz sul fronte interno dà forza alla proposta di Draghi sul gas

La svolta parrebbe dettata da una trovata retorica forse perfino banale. L’idea, cioè, che il prezzo al tetto del gas non sia una misura di sostegno ai paesi europei, ma uno strumento di pressione su Vladimir Putin. Eccola, la mossa che cambia l’inerzia del discorso. Perché, messa in quest’ottica, raccontata insomma come una nuova sanzione da comminare all’aggressore per indurlo alla resa, chi potrebbe dirsi contrario, correndo il rischio di apparire come un collaborazionista del grande macellaio? Forse non potrebbe farlo chi finora si è mostrato fermamente contrario alla proposta: e cioè quell’Olaf Scholz che ogni giorno che passa finisce col giocare sempre più, malgré soi, il ruolo dell’amico dell’autocrate russo, o magari del meno ostile tra i suoi non amici. E se vacilla la resistenza tedesca, allora davvero il progetto di Mario Draghi può trovare compimento a Bruxelles. Questa almeno è la speranza che due giorni fa, al termine della videoconferenza convocata da Joe Biden con gli alleati europei, ha preso finalmente sostanza.

